Для чего может понадобиться учить финский язык?

1. Карьера и бизнес

Работа в Финляндии: Если вы хотите работать или развивать свой бизнес в Финляндии, знание финского языка будет весьма полезным. Это поможет в общении с коллегами, клиентами и партнерами, а также улучшит вашу конкурентоспособность на рынке труда.

Международные компании: Множество крупных международных компаний имеют филиалы или деловые партнеры в Финляндии. Знание финского языка может быть преимуществом при трудоустройстве в таких компаниях.